Konstanz (dpa/lsw) - Das Posieren junger Männer mit Samuraischwert und Waffen in einem Sozialen Netzwerk hat in Konstanz die Polizei auf den Plan gerufen. Nach Angaben vom Donnerstag wurden die Ordnungshüter am Silvesterabend auf die Bilder aufmerksam gemacht. Die Ermittlungen führten zum Wohnort des Profilinhabers. In seiner Wohnung hielten sich acht Männer im Alter von 15 bis 21 Jahren auf. Einige von ihnen versuchten aus dem Fenster zu fliehen, entschieden sich beim Anblick des Polizeihundes jedoch anders, so die Beamten. Sie stellten bei der Durchsuchung das Samuraischwert, zwei Schreckschusspistolen sowie ein Einhandmesser sicher. Der Besitz dieser Waffen ist ohne Berechtigung nach dem Waffengesetz verboten.