Überfall an Kölner Airport immer noch ungeklärt

Köln (dpa/lnw) - Rund zehn Monate nach dem Überfall auf einen Geldtransporter am Flughafen Köln/Bonn sind die Täter weiterhin flüchtig. Das sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Deutschen Presse Agentur. Zwei maskierte Räuber hatten bei dem Überfall am 7. März 2019 einen Wachmann angeschossen und schwer verletzt. Sie stahlen einen Geldkoffer, in dem sich nach Angaben des Sprechers aber nur eine geringe Summe befand.

Nach der Tat flüchteten die Räuber mit einem gestohlenen Auto, das sie kurz darauf im nahe gelegenen Kölner Stadtteil Porz abstellten und anzündeten. In dem ausgebrannten Wrack entdeckten die Ermittler eine Kalaschnikow.