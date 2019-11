Köln (dpa/lnw) - Zwei junge Männer stehen im Verdacht, in Köln Steine und andere Baustoffreste von einem Hochhaus geworfen und damit einen Passanten verletzt zu haben. Einer der "Klumpen" traf einen 18-jährigen Karnevalisten am Fuß, der dabei leicht verletzt wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Polizisten nahmen zwei 17 und 19 Jahre alte Männer fest, die sich in dem Haus befanden. Sie sollen gegen 16.00 Uhr in Neustadt-Süd die Baustoffreste vom Dach des neunstöckigen Gebäudes geworfen haben.