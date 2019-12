Köln (dpa/lnw) - Nach dem gewaltsamen Tod einer Seniorin (81) in Köln steht ihr Enkel (21) unter dringendem Tatverdacht. Er ist laut Staatsanwaltschaft in die Geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden. Der 21-Jährige soll seine Großmutter am Samstag in ihrer Wohnung mit "stumpfer Gewalt gegen den Oberkörper" getötet haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Der Verdächtige sei psychisch krank und zum Tatzeitpunkt offenbar schuldunfähig gewesen.

Der junge Mann war am Samstagnachmittag auf einem Krankenhausgelände festgenommen worden, nachdem er um medizinische Hilfe gebeten hatte. Verletzt war er aber nicht. Der Verdächtige war bisher nicht polizeibekannt. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Eine Mordkommission ermittelt.