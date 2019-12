Köln (dpa/lnw) - In einer brennenden Wohnung in Köln-Kalk haben Rettungskräfte am Samstagabend einen leblosen Mann gefunden. "Es gibt Anzeichen für ein Gewaltdelikt", sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Sonntagmorgen. Ein Arzt stellte den Tod des Mannes fest. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Einzelheiten zu den Hintergründen des Geschehens waren zunächst noch nicht bekannt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren von Passanten über eine Rauchentwicklung im Kellerbereich informiert worden. Sie entdeckten den bewusstlosen Mann im Hausflur der Wohnung, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Darüber hinaus musste eine dreiköpfige Familie über eine Drehleiter gerettet werden.