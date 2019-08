Köln (dpa/lnw) - Die Polizei hat in Köln einen betrunkenen Autofahrer beim Fahrerwechsel während der Fahrt ertappt. Der 52 Jahre alte Mann fuhr mit seinem Auto zunächst massive Schlangenlinien bis in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten aktivierten die Videoaufzeichnung an ihrem Streifenwagen und konnten festhalten, wie der Mann mit seinem gleichaltrigen Beifahrer die Sitzplätze tauschte.