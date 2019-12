Einbrecher in Kodersdorf auf frischer Tat geschnappt

Kodersdorf (dpa/sn) - Im ostsächsischen Kodersdorf ist ein Einbrecher auf frischer Tat gestellt worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mitteilte, hatten aufmerksame Bürger am Montag den Notruf gewählt. Sie hatten gesehen, wie ein Mann gerade in ein Einfamilienhaus einsteigen wollte, das sich im Umbau befindet. Beamten nahmen den 48-Jährigen vorläufig fest. Er sei stark alkoholisiert gewesen, hieß es. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass auch zwei weitere Einbrüche auf sein Konto gehen.