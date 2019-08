Koblenz (dpa/lrs) - Mit einem Jagdmesser soll ein 18-Jähriger auf einem Parkplatz im Kreis Ahrweiler einen Mann erstochen haben - am Mittwoch hat in Koblenz ein Prozess wegen Totschlags gegen ihn begonnen. Der Deutsche soll am 18. Februar in Sinzig vor einem Supermarkt einen 33-Jährigen im Streit mit einem einzigen Stich ins Herz getötet haben. Drei weitere Deutsche im Alter von 19, 20 und 24 Jahren sind wegen schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung angeklagt.