Koblenz (dpa/lrs) - Nach einer Messerattacke in Koblenz ist ein 16-jähriger Tatverdächtiger verhaftet worden. Er soll zwei Männer am frühen Samstagmorgen in der Altstadt mit einem Messer schwer verletzt haben, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Die beiden 21- und 23-Jährigen wurden in ein Krankenhaus gebracht, sie schwebten aber nicht in Lebensgefahr. Zeugen brachten die Polizisten den Angaben zufolge auf die Spur des 16-Jährigen. Mehr als zwei Stunden später habe er sich allerdings selbst bei der Polizei gemeldet. Er wurde zunächst in Gewahrsam genommen. Ein Messer, bei dem es sich um die Tatwaffe handeln könnte, habe man sichergestellt. Ein mögliches Tatmotiv wurde zunächst nicht bekannt. Ein Haftrichter ordnete die Unterbringung in einer Jugendstrafanstalt an.