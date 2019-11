Mann feuert in Tankstelle an der A7 Schreckschusswaffe ab

Knüllwald (dpa/lhe) - Ein maskierter Mann hat am Donnerstagmorgen in einer Tankstelle an der Autobahn 7 Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben. Menschen wurden nicht verletzt. Nachdem der Mann die Waffe an der Raststätte Hasselberg Ost (Schwalm-Eder-Kreis) im Verkaufsraum in Richtung eines Mitarbeiters abgefeuert hatte, drehte er sich um und flüchtete, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mitarbeiter kam demnach mit einem Schreck davon. Der Unbekannte sei bis über die Nase maskiert gewesen und habe sich eine Kapuze übergezogen. Gestohlen habe er nichts. Die Fahndung der Polizei dauerte zunächst an.