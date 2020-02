Goch/Leeden (dpa/lnw) - Die niederländische Polizei hat mit nahezu hellseherischen Fähigkeiten beeindruckt. Sie stellte ein in Deutschland gestohlenes Auto sicher - bevor es als gestohlen galt, wie die Polizei in Kleve am Dienstag berichtete.

Die Täter hatten im niederrheinischen Goch nachts das "Keyless Go"-System des 80 000 Euro teuren Wagens geknackt und sich über die Grenze aus dem Staub gemacht. Als der Fahrer im niederländischen Leeden mit laufendem Motor parkte, sah sich eine Streife das Auto genauer an und stellte fest, dass das Kennzeichen nicht zum Auto passte.

Der Fahrer, der sich hinter einem Baum versteckt hatte, konnte das nicht erklären. Dass er in den Niederlanden verbotenes Pfefferspray bei sich führte, machte die Beamten zusätzlich argwöhnisch. Sie beschlagnahmten den Wagen.

Als der Besitzer jenseits der Grenze Stunden später aufwachte, den Diebstahl bemerkte und anzeigte, war sein Auto bereits in der Obhut der Polizei und bereit zur Rückgabe.