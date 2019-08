Kirchlinteln (dpa/lni) - Eine 78-jährige Frau aus Kirchlinteln ist Telefonbetrügern zum Opfer gefallen und hat 10 000 Euro verloren. Wie die Polizei Verden am Freitag mitteilte, hatte sich tags zuvor eine Frau am Telefon als Verwandte der 78-Jährigen ausgegeben und sie um Geld gebeten. Die Frau habe angegeben, in einer finanziellen Notlage zu stecken. Sie brauche Geld, um eine Wohnung zu kaufen.