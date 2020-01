Kirchheim/Fulda (dpa/lhe) - Nach der tödlichen Messerattacke im Landkreis Hersfeld-Rotenburg sitzt der Tatverdächtige wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Man sei zu dem Ergebnis gekommen, dass niedrige Beweggründe der Tat vorliegen und habe daher Haftantrag wegen Mordes gestellt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Fulda am Freitag. Der Haftrichter sei diesem Antrag gefolgt.

Laut Ermittlern soll der 31-Jährige am Dienstag in Kirchheim seinen Schwager (35) mit einem Messer im Halsbereich verletzt haben. Die Obduktion zeige nach vorläufigem Ergebnis, dass dies die Todesursache war. Zuvor hatte "Osthessen News" über das Thema berichtet.

Nach den bisherigen Ermittlungen kam es im Laufe des Dienstags zu einem Streit zwischen dem 31-jährigen Tatverdächtigen und seiner Ehefrau in Oberaula (Schwalm-Eder-Kreis). Die Frau sei daraufhin "zu einem ihr nahestehenden Mann" nach Kirchheim gefahren und bat auch ihren Bruder um Hilfe. Am Abend sei der Tatverdächtige ebenfalls dorthin gefahren und gewaltsam in das Wohnhaus eingedrungen.

Beim Aufeinandertreffen mit dem 35-jährigen Bruder seiner Ehefrau im Hausflur habe er diesen angegriffen und verletzt. Die Frau entkam unverletzt aus dem Haus. Der Bekannte der Frau konnte unverletzt vom Dach gerettet werden. Der Verdächtige verschanzte sich über mehrere Stunden im Haus. In der Nacht nahm dann ein Spezialeinsatzkommando (SEK) den 31-Jährigen fest. Er wurde dabei leicht verletzt.