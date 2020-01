Kirchham (dpa/lby) - Die Polizei hat in Niederbayern einen zweifach verurteilten Straftäter gefasst. Der 29-Jährige sei bei einer Verkehrskontrolle in Kirchham (Landkreis Passau) kontrolliert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei habe sich herausgestellt, dass gegen ihn zwei Strafbefehle des Landgerichts Regensburg vorlagen: Einer wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein weiterer wegen Betruges. Aufgrund des fehlenden festen Wohnsitzes wurde der Straftäter Polizeiangaben zufolge mit Vollstreckungshaftbefehlen gesucht. Die Beamten brachten den Mann am Freitag zum Absitzen seiner Strafe, insgesamt 13 Monate Freiheitsentzug, ins Gefängnis.