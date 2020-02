Norderstedt/Kiel (dpa/lno) - Mögliche Umwelt- und Gesundheitsrisiken einer seit Jahren verwahrlosten Müllkippe in Norderstedt sollen mit Hilfe von Grundwasserproben festgestellt und danach über das weitere Vorgehen entschieden werden. Es würden zwei Wasserproben-Messstellen direkt an der Grundstücksgrenze eingerichtet werden, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Freitag in Kiel. Am Vortag hatte das "Schleswig-Holstein Magazin" des NDR Fernsehens berichtet.

Auf der Kippe eines privaten Eigentümers direkt angrenzend an einen großen Schrottplatzes eines Autoverwerters liegen mehrere zehntausend Tonnen Abfälle - darunter Bauschutt, grundwassergefährdende Stoffe wie teerhaltige Dachpappe und krebserregender Asbest. Gegen den laut NDR untergetauchten Betreiber läuft ein Strafverfahren.