Kiel (dpa/lno) - Knapp zwei Wochen nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Kiel hat die Polizei den mutmaßlichen Täter geschnappt. Das Amtsgericht Kiel erließ am Mittwoch gegen den 24-Jährigen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des schweren Raubes, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam ins Gefängnis nach Neumünster. Er soll bei dem Überfall am 23. August vor Kunden einem Kassierer ein Messer an den Hals gehalten und aus der geöffneten Kasse Geld gestohlen haben. Der Kassierer erlitt einen Schock. In der Wohnung des Verdächtigen konnte die Polizei nach eigenen Angaben neben der mutmaßlichen Beute weitere Beweismittel sicherstellen.