Kiel (dpa/lno) - In diesem Jahr sind bislang mehr als 2000 Betrugsfälle durch falsche Polizisten in Schleswig-Holstein bekanntgeworden. Insgesamt seien es 2121 versuchte und 36 vollendete Taten gewesen, teilte das schleswig-holsteinische Landeskriminalamt der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Die Schadensumme beträgt demnach bislang rund 1,06 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr zählte die Polizei insgesamt 1971 versuchte und 31 vollendete Taten. Die Schadensumme betrug rund 1,54 Millionen Euro. Nach Angaben des LKA haben die Taten ihren Ursprung meist in Callcentern im Ausland, oft der Türkei.