Kiel (dpa/lno) - Rund 20 000 Euro hat eine 96 Jahre alte Frau in Kiel an einen Trickbetrüger verloren. Ein Mann habe sich am Telefon als Verwandter der Frau ausgegeben und gesagt, er benötige dringend Bargeld, teilte die Polizei am Freitag mit. Am Donnerstagmittag hätten Nachbarn die Geldübergabe beobachtet und später der Polizei gemeldet. Dort seien im Laufe des Tages rund 20 weitere derartige Betrugsversuche in Kiel und im Kreis Plön angezeigt worden.