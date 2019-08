Kiel (dpa/lno) – Durch jahrelange Schwarzarbeit von Beschäftigten auf Baustellen soll ein 48-jähriger Mann aus Neumünster den Fiskus und die Sozialversicherungskassen um mindestens 900 000 Euro betrogen haben. Am Donnerstag (9.00 Uhr) startet der Prozess gegen den ehemaligen Geschäftsführer zweier Baugesellschaften am Kieler Landgericht. Die Staatsanwalt ging zunächst von rund 1,2 Millionen Euro Schaden aus. Mehrere der über 40 angeklagten Fälle, die auch falsche Angaben in der Einkommenssteuererklärung betreffen sollten, wurden jedoch vor Beginn der Hauptverhandlung vorläufig eingestellt.