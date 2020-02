Rendsburg (dpa/lno) - Eine junge Mutter soll von ihrem Begleiter in einem Rendsburger Hotelzimmer getötet worden sein. Gegen den 24-Jährigen, der zunächst in Polizeigewahrsam war, wurde vom Amtsgericht Rendsburg am Donnerstag Haftbefehl wegen Totschlags erlassen, teilte die Staatsanwaltschaft Kiel mit. Der Mann soll nach ersten Erkenntnissen die 28-Jährige erwürgt haben. Neben der Toten war im Hotelzimmer ein Säugling unversehrt gefunden worden - das Kind der Frau. Der mutmaßliche Täter kommt in die Justizvollzugsanstalt Neumünster.

Feedback