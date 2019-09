Kiefersfelden (dpa/lby) - Bei einer Grenzkontrolle hat die Polizei einen 21-Jährigen entdeckt, der in Frankreich wegen Mordverdachts gesucht wird. Bundespolizisten nahmen den Mann bei der Kontrolle eines Fernbusses auf der Autobahn 93 bei Kiefersfelden (Landkreis Rosenheim) fest, wie die Behörden am Montag mitteilten. Er wird verdächtigt, vor wenigen Tagen in Straßburg eine Frau mit einem Messer getötet zu haben. Bis zu seiner erwarteten Auslieferung nach Frankreich wurde er in ein Münchner Gefängnis gebracht.