Kempten (dpa/lby) - Gegen einen Vater, der sein Baby zu Tode geprügelt haben soll, will das Landgericht Kempten heute (9.00 Uhr) das Urteil verkünden. Der 22-Jährige hatte im August vergangenen Jahres auf seinen acht Monate alten Sohn in einer Wohnung in Kaufbeuren (Landkreis Ostallgäu) aufgepasst. Während die Mutter außer Haus war, soll der Angeklagte den Säugling so heftig geschüttelt und geschlagen haben, dass der Bub an den Folgen der Misshandlung starb.