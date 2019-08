Kaufbeuren (dpa/lby) - Filmreif sind zwei psychisch kranke Straftäter aus dem Bezirkskrankenhaus in Kaufbeuren ausgebrochen. "Die beiden Männer haben in ihrem Zimmer nachts erst eine Fensterscheibe aus den Fugen gehoben, wobei diese zerbrochen ist. Dann haben sie sich aus dem zweiten Stock mit aneinandergeknoteten Bettlaken abgeseilt", sagte Thomas Düll, Vorstandsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben, am Dienstag. Zuvor hatten mehrere Medien über den Ausbruch berichtet.