Kaufbeuren (dpa/lby) - Auf einem Klinikgelände in Kaufbeuren ist ein 46-jähriger Mann seiner 29 Jahre alten ehemaligen Lebensgefährtin gegenüber handgreiflich geworden. Ein zunächst verbaler Streit am Freitagmittag sei eskaliert, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann habe die 29-Jährige unter anderem gegen den Kopf getreten, als sie am Boden lag, hieß es weiter.

Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sie gab an, bereits am Donnerstagnachmittag von dem 46-Jährigen geohrfeigt worden zu sein. Der Mann war bereits wegen Körperverletzung polizeibekannt und ist nun in Untersuchungshaft.