Katzweiler (dpa/lrs) - Mit einem Messer soll ein 61-jähriger Mann in Katzweiler im Kreis Kaiserslautern seine 58 Jahre alte Ehefrau lebensbedrohlich verletzt haben. Polizisten konnten den mutmaßlichen Täter am Samstagabend widerstandslos in der gemeinsamen Wohnung festnehmen, wie das Polizeipräsidium Westpfalz am Sonntag mitteilte. "Der Hintergrund der Tat ist derzeit noch unklar", hieß es weiter. Der 61-Jährige wurde am Sonntag dem zuständigen Richter vorgeführt. Er kam wegen mutmaßlichen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.