Katzweiler (dpa/lrs) - Im Fall einer lebensbedrohlich verletzten 58-Jährigen in Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) liegt das mögliche Motiv noch im Dunkeln. Der tatverdächtige Ehemann schweige bislang, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der 61-Jährige soll am Wochenende in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer mehrfach auf seine Frau eingestochen haben. Ihr Gesundheitszustand ist den Angaben zufolge inzwischen stabil. Die Ermittler werfen dem Mann versuchten Totschlag vor. Er befindet sich seit Sonntag in Untersuchungshaft.