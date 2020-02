Wurstdiebe machen große Beute in Metzgerei

Kassel (dpa/lhe) - Beim Einbruch in einer Kasseler Metzgerei haben Diebe neben einem kleinen Geldbetrag auch über 200 Kilogram Wurst gestohlen. Laut Polizei drangen die noch unbekannten Täter zwischen Montagabend und frühem Dienstagmorgen in das Geschäft ein. Unter den gestohlen Lebensmitteln befand sich unter anderem die traditionelle nordhessische Spezilität "Ahle Wurst". Bei einem Stückpreis von geschätzten acht bis zehn Euro falle der Wurstdiebstahl deutlich höher ins Gewicht als der des Geldes, sagte eine Polizeisprecherin: "Die Diebe hatten es auf die Wurst abgesehen". Auch die Auslage räumten die Diebe leer. Eine Mitarbeiterin hatte erst am Dienstag bemerkt, dass eine Tür der Metzgerei gewaltsam geöffnet worden war.