Kassel (dpa/lhe) - Zwei Unbekannte haben in Kassel versucht, ein Auto zu klauen, und den Besitzer mit einer Schusswaffe bedroht. Einer der Täter hatte vorgegeben, Interesse am Kauf des Wagens zu haben, und war mit dem Besitzer am Montagnachmittag auf einen Parkplatz gefahren, wie die Polizei mitteilte. Dort erschien sein Komplize. Gemeinsam forderten sie den Mann zur Herausgabe der Fahrzeugschlüssel auf, was dieser aber verweigerte. Die Täter flüchteten daraufhin.