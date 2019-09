Artikel per E-Mail versenden

Kassel (dpa/lhe) - Bei einer Party in Kassel ist mehrfach mit einer Luftdruckwaffe geschossen worden. Verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei mit. Insgesamt waren in der Nacht zum Mittwoch mit dem Einverständnis der Partygäste in der Wohngemeinschaft etwa 50 Schüsse abgegeben worden. Ein Nachbar hörte die Geräusche im Stadtteil Niederzwehren und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen einen 24-Jährigen fest, dieser hatte sich vor der Polizei mit der Waffe auf dem Dachboden versteckt.