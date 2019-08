Kassel (dpa/lhe) - In einer Wohnung in Kassel ist ein Toter mit Stichwunden gefunden worden. Der etwa 50 Jahre alte Mann sei wahrscheinlich Opfer eines Tötungsdeliktes, der 56 Jahre alte Wohnungsinhaber sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Er ist der Inhaber der Wohnung. Ein Sprecher der Polizei sagte am Samstag über das mutmaßliche Opfer: "Bei einer ersten Inaugenscheinnahme konnten Stichverletzungen im Oberkörper festgestellt werden." Auch zwei Messer, die als Tatwaffen infrage kämen, seien gefunden worden.