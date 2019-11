Kassel (dpa/lhe) - Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Kassel haben Ermittler 120 mutmaßlich gestohlene Pakete im Wert von insgesamt rund 100 000 Euro entdeckt. Tatverdächtig sind eine 41-jährige Frau und ihr 47-jähriger Lebensgefährte. Die Pakete stammen offenbar aus einem Logistikunternehmen, wo der Mann zuvor arbeitete. "Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der 47-Jährige mindestens seit Anfang 2018 regelmäßig Pakete aus dem Verteilungszentrum entwendete", erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag.

Unter Verdacht geriet das Paar nach firmeninternen Ermittlungen des Arbeitgebers. In dem Verteilungszentrum waren immer wieder Pakete abhanden gekommen. Dabei rückte der 47 Jahre alte Mann in den Fokus, der als Auslieferer angestellt war. Auf seine Lebensgefährtin wurden die Ermittler aufmerksam, weil sie die gestohlenen Waren - Elektronikartikel, Kosmetika, Spielzeug und Bekleidung - über diverse Accounts in Online-Kleinanzeigenmärkten verkauft haben soll. Die Durchsuchung fand bereits Ende Oktober statt. Ermittelt wird gegen das Paar wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls.