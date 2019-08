Obduktion: Mann starb in Kassel an mehreren Schüssen

Kassel (dpa/lhe) - Nach den tödlichen Schüssen auf einen Mann in Kassel ist das Opfer gerichtsmedizinisch untersucht worden. Der 21-Jährige sei von mehreren Schüssen getroffen worden und seinen tödlichen Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag auf Anfrage. Wie viele Schüsse wohin abgefeuert wurden, teilte er nicht mit. Entgegen früherer Ankündigung wurde der gefasste Tatverdächtige am Donnerstag nicht mehr zu einem Haftrichter gebracht. Die Vorführung sollte am Freitag erfolgen.