Kassel (dpa/lhe) - Ein 33-Jähriger ist in einer Unterführung in Kassel von zwei Männern ausgeraubt worden. Einer der Täter soll den Mann aus Kassel in der Nacht zum Montag mit einem Messer bedroht haben, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Das Opfer habe daraufhin seinen Rucksack ausgehändigt. Die Männer erbeuteten ein Smartphone und eine Kameraausrüstung im Wert von 3000 Euro. Anschließend flohen die Täter.