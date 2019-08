Kassel (dpa/lhe) - Ein 56-Jähriger, in dessen Wohnung in Kassel ein Toter mit Stichwunden gefunden worden ist, sitzt in Untersuchungshaft. Er sei noch am Samstag dem Haftrichter vorgeführt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Das Opfer ist laut Polizei ein etwa 50 Jahre alter Mann, zu seiner genauen Identität machte die Polizei am Sonntag keine Angaben. Er sei wahrscheinlich Opfer eines Tötungsdelikts geworden.