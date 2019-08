Kassel (dpa/lsw) - Zwei Jugendliche sollen an einer Bahnstrecke in Kassel zwei Lokführer mit Laserpointern geblendet haben. Die Bahnmitarbeiter seien unverletzt geblieben, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Beamte fanden die 15 und 17 Jahre alten Jungen am Donnerstagabend kurz nach dem Zwischenfall in der Nähe der Strecke. Sie räumten den Angaben zufolge ein, die Lokführer geblendet zu haben. Die Jungen wurden an ihre Eltern übergeben. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Direktes Anleuchten mit einem Laserpointer kann an den Augen irreparable Schäden bis hin zu Blindheit hervorrufen.