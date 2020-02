Kassel (dpa/lhe) - Ein Mann mit einer Schreckschusswaffe im Hosenbund hat in einer Kasseler Straßenbahn einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere verängstigte Fahrgäste hätten den Notruf alarmiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 20-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis sei am Dienstagmittag festgenommen worden, nachdem er die Bahn im Stadtteil Wehlheiden bereits verlassen hatte. Warum er mit der Waffe im Hosenbund herumgelaufen war, konnte die Polizei zunächst nicht klären.