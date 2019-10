Ermittlungen dauern nach Explosion an Auto an

Kassel (dpa/lhe) - Nach einer Explosion an einem geparkten Auto in Kassel Ende September hat die Polizei noch keinen konkreten Tatverdacht. Nach den möglichen Tätern werde weiter gefahndet, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Aus der Bevölkerung habe es nach dem Vorfall vereinzelte Hinweise gegeben, die aber noch ausgewertet werden müssten. Bislang unbekannte Täter hatten in Kassel einen Gegenstand an einem Fahrzeug zur Detonation gebracht. Bei der Explosion war niemand verletzt worden. Das Fahrzeug und eine Fensterscheibe einer angrenzenden Schule wurden beschädigt.