Kassel (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Kassel drei Männer festgenommen, die auf der Straße mit einer Schreckschusspistole geschossen haben sollen. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, wurden die 26 und 27 Jahre alten Verdächtigen dabei von einer Zeugin beobachtet. Insgesamt wurden am Montag elf Schüsse abgegeben. Gegen die beiden 26-Jährigen wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Der 27-Jährige hatte verbotene Betäubungsmittel dabei und muss sich deswegen verantworten.

