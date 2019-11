Eschwege (dpa/lhe) - Die Polizei hat einen 46 Jahre alten mutmaßlichen Drogenhändler in Eschwege festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Kassel und Polizei am Dienstag mitteilten, stellten die Beamten bei dem Einsatz Ende März in der Wohnung des Mannes im Werra-Meißner-Kreis Betäubungsmittel im Wert von rund 250 000 Euro sicher. Es handelte sich den Angaben zufolge um sogenannte "neue psychoaktive Substanzen", umgangssprachlich auch "Legal Highs" genannt. Seine Vermieterin habe den Mann bei der Polizei angezeigt.

Der 46-Jährige soll chemische Flüssigkeiten, Kräutermischungen und synthetische Wirkstoffe verpackt und illegal verschickt haben. Der Online-Shop, für den er dies getan habe, sei Teil eines bundesweiten Netzwerks. Gegen dieses werde ermittelt. Die Stoffe würden unter das Betäubungsmittelgesetz und das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz fallen. Der Mann ist inzwischen wieder auf freiem Fuß und muss sich wegen des Verstoßes gegen die genannten Gesetze verantworten.