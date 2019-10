Kassel (dpa/lhe) - Ein betrunkener Mann hat in einem Linienbus in Kassel randaliert und den Busfahrer sowie eine 32-jährige Frau geschlagen und verletzt. Der bislang unbekannte Fahrgast war zunächst mit dem 56-jährigen Fahrer wegen des Ticketpreises in Streit geraten, wie die Polizei am Montag berichtete. Als der Busfahrer ihn zum Zahlen oder Aussteigen aufforderte, rastete der Mann aus. Bei der Auseinandersetzung am Freitagabend beschädigte der Betrunkene das Bustelefon und schlug den Fahrer. Dabei verletzte er ihn leicht. Der 32 Jahre alten Frau, die in dem Bus saß, schlug der Mann ins Gesicht. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der Angreifer ergriff schließlich zu Fuß die Flucht.