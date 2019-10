Kassel (dpa/lhe) - Ein Pkw-Fahrer soll auf der Autobahn 49 in Fahrtrichtung Kassel illegal ein Blaulicht benutzt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte er vermutlich schneller mit seinem SUV am Mittwochmorgen vorankommen. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und wenig später in Kassel am Platz der Deutschen Einheit eine vorbeifahrende Polizeistreife auf den Wagen aufmerksam gemacht. Diese nahm die Verfolgung auf und stoppte das besagte Auto.

Dessen Fahrer und Mitfahrer aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg hätten daraufhin bestritten, ein Blaulicht benutzt zu haben. Jedoch fanden die Beamten der Mitteilung zufolge einen Blaulicht-Blitzer mit Saugnäpfen im Fahrzeug. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der Amtsanmaßung ein. Das Strafgesetzbuch sieht hierfür eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe vor.

"Es fehlt uns aber die Zeugenaussage", so ein Polizeisprecher. Der Mann, der die Beamten auf das Fahrzeug hingewiesen hatte, habe sich noch nicht bei der Polizei gemeldet. Seine Kontaktdaten seien nicht aufgenommen worden.