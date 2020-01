Worms/Karlsruhe (dpa) - In einem Pizzaofen haben Zollbeamte rund 38 Kilogramm Shisha-Tabak entdeckt. Auf das ungewöhnliche Versteck stießen die Ermittler aus Karlsruhe bei einer Kontrolle in vier Shisha-Bars in Worms (Rheinland-Pfalz), wie sie am Freitag mitteilten. Wasserpfeifentabak unterliegt in Deutschland genau wie der normale Tabak für Zigaretten der Tabaksteuer. Deshalb erhält auch Shisha-Tabak eine Steuerbanderole. "Falls das Steuerzeichen fehlt oder sich als Fälschung herausstellt, wurde der Tabak höchstwahrscheinlich eingeschmuggelt", sagte Stephanie Henig vom Hauptzollamt Karlsruhe. Denn für Betreiber von Shisha-Bars sei es günstiger, aus großen Verpackungen kleine Dosierungen abzufüllen, als auf die einzeln versiegelten Portionen zurückzugreifen.