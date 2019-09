Kaiserslautern (dpa/lrs) - Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in der Kaiserslauterner Innenstadt gesprengt. Anwohner wurden durch den lauten Knall wach und sahen mehrere Täter mit dem Auto wegfahren, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Durch die Explosion sei auch der Eingangsbereich des Einkaufszentrums erheblich beschädigt worden. Einsturzgefahr bestehe nicht. Ob und in welcher Höhe Geld erbeutet worden sei, war am Morgen noch unklar. Die Täter konnten unerkannt entkommen.