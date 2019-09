Karlskron (dpa/lby) - Nach dem Tod eines 18-Jährigen in Karlskron (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Was am Abend auf der Hauptstraße in Karlskron passierte, konnte ein Sprecher der Polizei am Freitag nicht sagen. Der Unfallhergang sei noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Der Mann wurde am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr von Anwohnern auf der Hauptstraße entdeckt. Der Verletzte blutete stark aus dem Bauch und wurde von Einsatzkräften reanimiert. Später starb der 18-Jährige im Krankenhaus.