Kappel-Grafenhausen (dpa/lsw) - Rund drei Monate nach dem mysteriösen Verschwinden von rund 3000 Orchideenpflanzen im Naturschutzgebiet Taubergießen am Oberrhein hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht, teilte die Behörde am Mittwoch in Freiburg mit. Nach den Ermittlungen der Polizei liege der Verdacht nahe, dass Wildschweine die Pflanzen ausgegraben haben. Die Tat sei demnach nicht, wie anfangs vermutet, von Menschen begangen worden. Der Schaden betrage rund 300 000 Euro.