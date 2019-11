Kaltenkirchen (dpa/lno) - Unbekannte Täter haben in Kaltenkirchen und in Alvesloe im Kreis Segeberg ein Dutzend abgestellte Autos beschädigt. In Kaltenkirchen wurden in der Nacht zum Sonntag mindestens fünf Autos beschädigt. Bereits in der Nacht zum Samstag attackierten die Unbekannten im knapp sieben Kilometer entfernten Alvesloe mindestens sieben Fahrzeuge, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Täter beschädigten die Scheiben oder traten Dellen in die Karosserie. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.