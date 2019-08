Kaiserslautern (dpa/lrs) - Wohl nicht aus Höflichkeit hat ein Mann in Kaiserslautern an eine Wohnungstür geklopft und kurz darauf versucht, sie aufzubrechen. Die 58-jährige Bewohnerin ging am Sonntag wegen des Klopfens zur Tür, als der Unbekannte plötzlich mit voller Wucht dagegen stieß, wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete. Vermutlich habe der Mann prüfen wollen, ob jemand zu Hause ist, "um sich dann in Ruhe an sein übles Werk zu machen". Die Tür wurde beschädigt, blieb aber zu. Den Angaben zufolge flüchtete der Mann, als er bemerkte, dass doch jemand auf sein Klopfen reagiert. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls.