Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein auf frischer Tat ertappter Ladendieb hat in Kaiserslautern den Detektiv eines Supermarkts angegriffen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, beobachtete der Ladendetektiv den 41 Jahre alten Mann dabei, wie er sich mehrere Artikel in seine Hose steckte und den Kassenbereich ohne zu bezahlen verließ. Der Detektiv habe den Mann daraufhin angesprochen und ihn in sein Büro gebracht. Dort versuchte der mutmaßliche Dieb laut Polizei, den 36 Jahre alten Detektiv mit einer Flasche anzugreifen, die er zuvor gestohlen hatte.

Der Angegriffene habe noch Kollegen hinzurufen und die Polizei alarmieren können. Weil sich der Dieb auch den Polizisten gegenüber aggressiv verhalten habe, sei er den Tag über in Polizeigewahrsam geblieben. Gegen ihn wird laut Polizei nun wegen Verdachts auf räuberischen Diebstahls ermittelt. Verletzt worden sei niemand.