Kaiserslautern (dpa/lhe) - Eine DNA-Spur an einem Handschuh hat die Polizei auf die Spur eines mutmaßlichen Einbrechers geführt. Der 20-Jährige werde verdächtigt, in Kaiserslautern im vergangenen Juni mehr als 20 Gartenlauben aufgebrochen zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In mehreren Lauben soll er Alkohol gestohlen haben. An einem Tatort fanden die Ermittler einen Handschuh mit der DNA des Verdächtigen. Dieser hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert.