Jüchen (dpa/lnw) - Maskierte Täter haben in Jüchen (Rhein-Kreis Neuss) einen Geldautomaten gesprengt und eine Bankfiliale beschädigt. Der Vorraum sei durch die Detonation am frühen Montagmorgen verwüstet worden, teilte die Polizei mit. Zudem wurde eine Scheibe zerstört. Den Angaben nach hatten Zeugen beobachtet, wie drei maskierte Männer nach der Explosion aus dem Bankgebäude flüchteten und mit einer vierten Person in einem Auto davonfuhren. Ob die Täter Geld erbeuteten war zunächst unklar. Auch zur genauen Höhe des Schadens konnte die Polizei am Montagmittag noch keine Angaben machen. Es sei niemand verletzt worden.